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МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

 Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе
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 При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
10:13   4 Июля 2018
Весь мир

Китай введет пошлины на товары из США в ночь на 6 июля

Китай введет пошлины на товары из США в ночь на 6 июля

По информации агентства Reuters, сумма пошлин на американские товары составит 34 миллиарда долларов.

Налог введут в полночь 6 июля по местному времени.

О намерении Пекина на введение пошлин в июне текущего года сообщало издание Bloomberg. Налог коснется ввоза в Китай сельхозпродукции, автомобилей и морепродуктов из Соединенных Штатов. О дате применения пошлин к другим товарам из США сообщат позже. Планируется, что в общем налог составит 50 миллиардов долларов.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #китай #весь мир #пошлины на товары сша
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