Китай введет пошлины на товары из США в ночь на 6 июля
По информации агентства Reuters, сумма пошлин на американские товары составит 34 миллиарда долларов.
Налог введут в полночь 6 июля по местному времени.
О намерении Пекина на введение пошлин в июне текущего года сообщало издание Bloomberg. Налог коснется ввоза в Китай сельхозпродукции, автомобилей и морепродуктов из Соединенных Штатов. О дате применения пошлин к другим товарам из США сообщат позже. Планируется, что в общем налог составит 50 миллиардов долларов.