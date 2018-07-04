Китай введет пошлины на товары из США в ночь на 6 июля

По информации агентства Reuters, сумма пошлин на американские товары составит 34 миллиарда долларов.

Налог введут в полночь 6 июля по местному времени.

О намерении Пекина на введение пошлин в июне текущего года сообщало издание Bloomberg. Налог коснется ввоза в Китай сельхозпродукции, автомобилей и морепродуктов из Соединенных Штатов. О дате применения пошлин к другим товарам из США сообщат позже. Планируется, что в общем налог составит 50 миллиардов долларов.