Новую встречу по Сирии проведут в Астане до конца года

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что пока нет точной даты, когда состоится очередной раунд переговоров по Сирии. Возможно встречу проведут до конца года.

Всего в Астане прошло девять раундов переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Одним из самых важных решений, достигнутых здесь, стало решение создать зоны деэскалации. Это значительно снизило уровень преступности и насилия в стране.

Ранее в ЦПВС рассказали, что к режиму прекращения огня за последнюю неделю присоединились 27 селений в зоне южной деэскалации. Сейчас там возобновляется работа органов власти, ведется подготовка к восстановлению мирной жизни. Общими усилиями в населенных пунктах собираются восстановить первичную инфраструктуру, отремонтировать дороги, больницы и школы. Особое внимание уделяется созданию условий для приема беженцев.