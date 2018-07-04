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МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

 Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
10:17   4 Июля 2018
Весь мир

Робота-таракана научили плавать и нырять

Робота-таракана научили плавать и нырять

Ученые Гарвардского университета, вдохновившись умением таракана находиться под водой до 30 минут, создали микроробота, которого наделили гораздо большим количеством умений.

Благодаря роботу-таракану можно проводить исследования любой продолжительности на земле, под водой, а также на поверхности воды. Более того, теперь дрон умеет плавать и нырять благодаря многофункциональным конечностям. С помощью асимметричных закрылков он может передвигаться на поверхности воды подобно водомеркам: плыть вперед и разворачиваться.

Кроме того, несмотря на свой маленький вес (1,65 грамма), микроробот способен переносить груз весом примерно 1,44 грамма. Его также хотят обучить импульсным прыжкам, чтобы расширить его функционал.

Гарвардской разработкой уже заинтересовались в Пентагоне.

 

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Автор: Юлия Халус
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