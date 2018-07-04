Робота-таракана научили плавать и нырять

Ученые Гарвардского университета, вдохновившись умением таракана находиться под водой до 30 минут, создали микроробота, которого наделили гораздо большим количеством умений.

Благодаря роботу-таракану можно проводить исследования любой продолжительности на земле, под водой, а также на поверхности воды. Более того, теперь дрон умеет плавать и нырять благодаря многофункциональным конечностям. С помощью асимметричных закрылков он может передвигаться на поверхности воды подобно водомеркам: плыть вперед и разворачиваться.

Кроме того, несмотря на свой маленький вес (1,65 грамма), микроробот способен переносить груз весом примерно 1,44 грамма. Его также хотят обучить импульсным прыжкам, чтобы расширить его функционал.

Гарвардской разработкой уже заинтересовались в Пентагоне.