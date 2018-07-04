Двух человек в Солсбери госпитализировали после отравления неизвестным веществом

Мужчина и женщина 40 лет находятся в критическом состоянии. Их обнаружили без сознания в субботу, 30 июня, сообщается на сайте графства Уилшир.

Пострадавшие лечатся в больнице в Солсбери. Врачи подозревают, что мужчину и женщину отравили. Чем — неизвестно.

Первой версией полиции было отравление наркотиками, кокаином или героином. Специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы установить причину произошедшего.