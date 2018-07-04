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МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

 Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

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 При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
9:44   4 Июля 2018
Весь мир

Двух человек в Солсбери госпитализировали после отравления неизвестным веществом

Двух человек в Солсбери госпитализировали после отравления неизвестным веществом

Мужчина и женщина 40 лет находятся в критическом состоянии. Их обнаружили без сознания в субботу, 30 июня, сообщается на сайте графства Уилшир.

Пострадавшие лечатся в больнице в Солсбери. Врачи подозревают, что мужчину и женщину отравили. Чем — неизвестно. 

Первой версией полиции было отравление наркотиками, кокаином или героином. Специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы установить причину произошедшего.

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Автор: Павел Никифоров
#великобритания #чп #отравление #общество #весь мир #солсбери
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