Рябков: Токио и Москва должны вместе решать некоторые международные проблемы

Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что речь идет в том числе о денуклеаризации Корейского полуострова.

Рябков призвал сфокусировать внимание на актуальных проблемах и вызовах. Для этого надо действовать слажено и тщательно анализировать ситуацию. Россия, по его словам, готова к тесному сотрудничеству по региональным вопросам с Японией. Это особенно важно, поскольку страны являются соседями.

Замминистра встретился со своим коллегой в Токио на девятом раунде стратегического диалога. Здесь стороны говорят в основном о международных и региональных вопросах безопасности. Последний раз переговоры проходили год назад в Москве.