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Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

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 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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9:50   4 Июля 2018
Весь мир

Рябков: Токио и Москва должны вместе решать некоторые международные проблемы

Рябков: Токио и Москва должны вместе решать некоторые международные проблемы

Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что речь идет в том числе о денуклеаризации Корейского полуострова.

Рябков призвал сфокусировать внимание на актуальных проблемах и вызовах. Для этого надо действовать слажено и тщательно анализировать ситуацию. Россия, по его словам, готова к тесному сотрудничеству по региональным вопросам с Японией. Это особенно важно, поскольку страны являются соседями.

Замминистра встретился со своим коллегой в Токио на девятом раунде стратегического диалога. Здесь стороны говорят в основном о международных и региональных вопросах безопасности. Последний раз переговоры проходили год назад в Москве. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #безопасность #япония #рябков #мид рф #денуклеаризация корейского полуострова
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