США не признают Крым российским — Белый дом

Вашингтон совершенно не признает попытки Москвы присвоить полуостров, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что считает Крым российской территорией, ведь население региона разговаривает на русском языке. Однако Белый дом тогда отказался как-то комментировать данные слухи. Не согласились отреагировать на «утечку» и в российском МИД, напомнив, что статус полуострова уже давно определен.

Тем не менее сам американский лидер не стал спешить и опровергать сообщения. Он не исключает, что Штаты в будущем могут признать Крым российским.

Полуостров присоединился к России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Большинство жителей региона пожелали выйти из состава Украины после государственного переворота. Однако в Киеве отказались признавать результаты голосования.