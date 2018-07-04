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9:45   4 Июля 2018
Весь мир

Трамп-миротворец: Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей

Трамп-миротворец: Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей

Можно считать, что очередная президентская предвыборная кампания в США уже началась. Не формально, а фактически и первым начал разыгрывать козыри Дональд Трамп.

Этого следовало ожидать. Собственно, только ради этого президент США и затевал эту сложную игру. Ему нужно удержать за собой президентское кресло в 2020 году, нужны победы, ореол сильного и успешного президента, способного решить проблемы Америки.

И раз не удается ничего достигнуть внутри страны («спасибо» оппонентам), нужно искать козыри на стороне. Все мы помним, как 12 июня в Сингапуре Трамп встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча завершилась улыбками, рукопожатиями, заверениями и … абсолютно ни к чему не обязывающей декларацией. То есть, вещественных результатов встреча не дала. Да и не могла дать. Но то, что было нужно от нее Трампу, тот получил.

Трамп-миротворец: Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей

Дональд начал позиционировать себя, как человек реально решающий и почти решивший северокорейскую ядерную угрозу. Которая, якобы смертельно грозит Америке. А если мы вернемся на полтора года назад, то увидим, что именно он и создавал в информационном поле эту самую «угрозу».

До Трампа северокорейская ядерная и ракетная программа хоть и интересовала американцев, но явно терялась на фоне других, более значимых проблем, Европа, Ближний Восток, возвышение России и т.д. И только после выигрыша Трампа, все изменилось. Именно он начал нагнетать истерию и проводить демонстративные враждебные действия в отношении КНДР, которые не могли не остаться без ответа. Полгода работы СМИ и американцы озаботились ядерной программой КНДР.

А тут еще, чтобы американцы прониклись реальностью угрозы были проведены демонстративные учения на Гавайях и т.д. В общем, все как в методичке. Как мы видим, тема КНДР совсем не зря появилась в повестке дня американской внешней политики и тем более не зря, после сильнейшего нагнетания ситуации вокруг проблемы, наступило время «разрядки». Дональд Трамп и его команда посчитали, что время разбрасывать камни прошло и пора их собирать. Рано или поздно должен был появиться вот этот вброс в информационное поле:

«Много контактов с Северной Кореей – все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет, ни ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия жалуется. Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей», - написал в Twitter президент Трамп.

Что должны понять американцы из этого сообщения? Год назад над США нависла угроза ядерной войны. СМИ писали, что у КНДР есть ракеты, которые могут достичь любой точки страны, и есть 65 ядерных зарядов (не реально, а по мнению американской разведки). То есть угроза миллионных жертв в случае войны якобы была вполне реальна. Ясно, что никто из американских обывателей не будет задаваться техническими вопросами, пытаться понять технологические проблемы производства и доставки ядерных зарядов. И тем более не станет пытаться понять, зачем Северной Корее начинать войну с США.

Трамп-миротворец: Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей

У простого американца таких мыслей уже не возникает лет тридцать, у них есть рефлексы, которым они следуют и потому общественное мнение там такое легко формируемое и управляемое. Давайте влезем в шкуру американского обывателя. Какой же все-таки Трамп молодец. Такую страшную угрозу отвел. Предотвратил ядерную войну (!!!).

А в это время его нехорошие оппоненты все время ему мешают, то есть не хотят позволить действующему президенту и далее беспокоиться о безопасности граждан. Кто-то еще сомневается в том, что вся эта северокорейская возня не является частью внутриамериканских разборок? Думаю, тезис о том, что «Трамп предотвратил ядерную войну» будет еще доработан и станет одной из главных козырных карт действующего президента США на уже не таких далеких, как по американским меркам, президентских выборах 2020 года, предвыборная компания которых формально начнется уже через год с выдвижения кандидатов на внутрипартийные съезды.

И все это время мы будем улыбаться, читая трамповское бахвальство. Но таковы правила этого виртуального мира, который сегодня многим, кажется реальностью.

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Автор: Юрий Подоляка
#сша #кндр #трамп #северная корея
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