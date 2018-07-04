Около пяти тысяч зарубежных гостей приедет на ВЭФ-2018

Об этом рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Он осмотрел проекты выставки «Улицы Дальнего Востока». В ее рамках на форуме откроют павильоны все регионы ДФО. Здесь их представители продемонстрируют достижения, новые проекты, а также угостят всех желающих блюдами местной кухни.

Трутнев считает, что этот проект дает уникальную возможность показать свои родные районы, рассказать, чем они живут, что в них может привлечь международное сообщество.Он также отметил, что с каждым годом этот проект становится все более красивым и внушительным.

«Мы показываем, что любим свой край, и этим надо делиться с нашими гостями. Если они будут видеть, что мы любим свою землю, верим в нее, то они будут приходить и работать вместе с нами», — пояснил полпред.

ВЭФ пройдет уже в четвертый раз. Он состоится 11-13 сентября на острове Русском.