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9:26   4 Июля 2018
Россия

Около пяти тысяч зарубежных гостей приедет на ВЭФ-2018

Около пяти тысяч зарубежных гостей приедет на ВЭФ-2018

Об этом рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Он осмотрел проекты выставки «Улицы Дальнего Востока». В ее рамках на форуме откроют павильоны все регионы ДФО. Здесь их представители продемонстрируют достижения, новые проекты, а также угостят всех желающих блюдами местной кухни.

Трутнев считает, что этот проект дает уникальную возможность показать свои родные районы, рассказать, чем они живут, что в них может привлечь международное сообщество.Он также отметил, что с каждым годом этот проект становится все более красивым и внушительным.

«Мы показываем, что любим свой край, и этим надо делиться с нашими гостями. Если они будут видеть, что мы любим свою землю, верим в нее, то они будут приходить и работать вместе с нами»,  — пояснил полпред.

ВЭФ пройдет уже в четвертый раз. Он состоится 11-13 сентября на острове Русском.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #владивосток #общество #дфо #вэф-2018
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