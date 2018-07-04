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Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
9:25   4 Июля 2018
Весь мир

Япония готовится к встрече Путина и Абэ на ВЭФ

Япония готовится к встрече Путина и Абэ на ВЭФ

Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся осенью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори перед началом встречи с российским коллегой Сергеем Рябковым в среду, 4 июля, заявил, что в Токио уже начали готовится к встрече на высшем уровне.

Восточный экономический форум в этом году пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Ежегодно данная встреча становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, а также развития новых отраслей промышленности и технологий.

Японский премьер ранее подтвердил свое участие в форуме. Он также подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с президентом РФ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #япония #политика #весь мир #абэ #вэф
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