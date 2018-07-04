СМИ: Минфин предложил начать маркировать пиво с 2019 года

Соответствующий законопроект подготовило министерство. Документ содержит новые требования для производителей пивной продукции, пишет «Коммерсантъ».

Предприятия обяжут с 1 января следующего года маркировать продукцию специальными марками и акцизными, если товар предназначен для импорта. Бутылки и банки без маркировки приравниваются к нелегальной продукции и подлежат изъятию.

Маркировка алкоголя в РФ обязательна только для крепких напитков и вина. Предложение поступало в апреле 2018 года, но тогда Минфин инициативу не поддержал. Сейчас, как сообщает издание, ведомство заявляет о необходимости регулировки пивной продукции. Контроль необходим из-за многочисленных нарушений в пивоваренной области, которые выявил Росалкогольрегулирование (РАР).

В министерстве подчеркнули, что при принятии законопроекта маркировку с 1 января ввести не получится. Указана ориентировочная дата. На практике же запустить систему удастся не раньше середины следующего года.