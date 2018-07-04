Семь человек погибло из-за ливней в Китае

Об этом пишет агентство Синьхуа.

Власти эвакуировали 18 тысяч человек из провинции Сычуань. Семь человек погибли, еще семеро пострадали из-за дождей и вызванных ими оползней.

Ливни не прекращаются в китайской провинции с прошлой недели. Это привело к различным геологическим бедствиям в западных и северо-западных районах провинции. Очень сильно пострадало сельское хозяйство региона. Осадки затопили поля. В провинции размыты дороги, многие здания находятся в аварийном состоянии или вовсе разрушены.

Китайское правительство оценивает ущерб примерно в 160 миллионов юаней (около 23,9 миллиона долларов).

Кроме того, из-за стихии пострадала провинция Шэньси. Более 16,6 тысячи человек оказались в зоне бедствия. Проводится эвакуация.