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8:57   4 Июля 2018
Весь мир

Семь человек погибло из-за ливней в Китае

Семь человек погибло из-за ливней в Китае

Об этом пишет агентство Синьхуа.

Власти эвакуировали 18 тысяч человек из провинции Сычуань. Семь человек погибли, еще семеро пострадали из-за дождей и вызванных ими оползней. 

Ливни не прекращаются в китайской провинции с прошлой недели. Это привело к различным геологическим бедствиям в западных и северо-западных районах провинции. Очень сильно пострадало сельское хозяйство региона. Осадки затопили поля. В провинции размыты дороги, многие здания находятся в аварийном состоянии или вовсе разрушены. 

Китайское правительство оценивает ущерб примерно в 160 миллионов юаней (около 23,9 миллиона долларов).

Кроме того, из-за стихии пострадала провинция Шэньси. Более 16,6 тысячи человек оказались в зоне бедствия. Проводится эвакуация.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #китай #общество #погода #дожди
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