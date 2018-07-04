Трамп надеется, что США никогда не воспользуются своими ВС

С таким заявлением американский лидер выступил на торжественном приеме в Западной Вирджинии.

Он рассказал, что в стране сейчас восстанавливаются вооруженные силы, чтобы обеспечить безопасность американцам. В этом году правительство намерено выделить 700 миллиардов долларов для этих целей. В следующем же году, по словам Трампа, эта сумма составит 716 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что ВС станут «столь масштабными, мощными и сильными, как никогда раньше».

«И надеюсь, нам никогда не придется их использовать», — добавил он, заявив, что, чем сильнее США, тем меньше вероятность, что придется ВС использовать.

Ранее Пентагон обновил Стратегию национальной обороны (СНО). Она нацелена на долговременное стратегическое соперничество с Россией и Китаем. Тогда министр обороны подчеркнул, что именно это соперничество, а не даже борьба с терроризмом находится на первом месте для нацбезопасности США.