Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

Строительство продлится примерно пять лет, сообщил замглавного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

Технико-экономическое обоснование проекта подготовят к декабрю. После этого его рассмотрит федеральное правительство. В случае принятия проекта, строительство начнется в 2021 году.

Железнодорожный мост хотят построить в самом узком месте Татарского пролива, который отделяет Сахалин от материка. Он станет составляющей будущей 580-километровой железной дороги. Она протянется между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. На данный момент попасть на остров или перевести груз можно с помощью паромной переправы Ванино — Холмск. А ее работа зависит от погодных условий.

О важности проекта говорил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Тогда он призвал посмотреть на проблему с разных сторон.