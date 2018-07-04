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Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

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8:19   4 Июля 2018
Россия

Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

Строительство продлится примерно пять лет, сообщил замглавного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

Технико-экономическое обоснование проекта подготовят к декабрю. После этого его рассмотрит федеральное правительство. В случае принятия проекта, строительство начнется в 2021 году.

Железнодорожный мост хотят построить в самом узком месте Татарского пролива, который отделяет Сахалин от материка. Он станет составляющей будущей 580-километровой железной дороги. Она протянется между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. На данный момент попасть на остров или перевести груз можно с помощью паромной переправы Ванино — Холмск. А ее работа зависит от погодных условий.

О важности проекта говорил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Тогда он призвал посмотреть на проблему с разных сторон.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #инфраструктура #общество #сахалин #мост на сахалин
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