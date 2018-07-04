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Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

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Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

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2:13   4 Июля 2018
Россия

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

С 4 по 5 июля во Владивостоке пройдет Третий международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.

Форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов на территории от Красноярского края до Сахалинской области. Среди них проекты разработки нефтегазовых месторождений, таких как Чаяндинское и Ковыктинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири», терминала СУГ в порту Владивостока, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса «Звезда», Чонский проект.

В форуме принимают участие генеральный директор «Газпром нефть Сахалин» Александр Коробков, глава управления обеспечения флотом и авиатранспортом компании «Газпром нефть» Андрей Сарычев, представители судостроительного комплекса, «Газпром Газэнергосеть гелий», «Газпром СПГ Владивосток», «Газпром Проектирование», «Звезда» и «Алроса-Газ».

На форуме, в частности, будут обсуждаться возможности для инвесторов и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, вопросы газификации удаленных регионов и развитие газоперерабатывающего и газохимического производств на Дальнем Востоке.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #владивосток #восточный нефтегазовый форум
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