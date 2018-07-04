Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

Сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines приступает к выполнению регулярных авиарейсов из Дамаска в московский аэропорт «Внуково» и обратно. Об этом свидетельствуют данные он-лайн табло воздушной гавани.

Первый Airbus А320 регулярного авиасообщения из Дамаска в Москву отправится в среду в 18:00 и приземлится в 23:05. Обратный рейс запланирован на 5 июля в 0:30 с прилетом в 6.00 того же дня. Компания будет выполнять один рейс в неделю.

Cham Wings Airlines — частная авиакомпания, основанная в 2007 году. Флот компании базируется в аэропорту Дамаска.