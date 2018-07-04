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Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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1:36   4 Июля 2018
Россия

Путин подписал закон об усилении ответственности в «долевке»

Путин подписал закон об усилении ответственности в «долевке»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности застройщиков привлекающих средства дольщиков и переходе к финансированию строительства жилья с использованием эскроу-счетов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законом исключается возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты и ограничивается привлечение средств через жилищно-строительные кооперативыю Также документ обязывает стрительные компании раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях с тем, чтобы бенифициары несли солидарную ответственность за причиненные дольщикам убытки.

Путин подписал закон об усилении ответственности в «долевке»

С 1 июля даже для тех проектов, которые уже вошли в стадию реализации, предлагается ввести банковское сопровождение. Застройщики должен открывать отдельные банковские счета в уполномоченном банке и вести все расчеты только с этих счетов. Оценивать целевое назначение всех этих платежей поручается банкам.

Для тех проектов, которые начаты с 1 июля, банковское сопровождение будет также включать право банка приостанавливать проведение расчетов в случае подозрения на нецелевое использование средств дольщиков.

Экскроу—счета

Законом предусматривается поэтапный переход к новой модели финансирования жилищного строительства жилья — с использованием эскроу-счетов. До 1 июля 2019 года их использование при привлечении средств дольщиков будет добровольным, затем — обязательным. На средства дольщиков на эскроу-счетах будет распространяться система страхования вкладов. Максимальное возмещение по такому счету будет возможно в пределах 10 миллионов рублей.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #долевое строительство
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