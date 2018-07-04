Путин отменил плановые проверки ФАС громкой рекламы

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий плановые проверки громкой рекламы Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Документ представляет собой поправку в закон «О рекламе», отменяющую проведение антимонопольными органами плановых проверок рекламы на превышение громкости звука над средним уровнем громкости прерываемых ею телевизионных и радиопрограмм.

По замыслу авторов законопроекта, отмена плановых проверок послужит снижению нагрузки на предпринимателей. При этом новый закон, как отметили в пресс-службе, не повлияет на эффективность государственного надзора в сфере рекламы, поскольку ФАС сможет выявлять нарушения и в рамках внеплановых проверок.