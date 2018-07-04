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 Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05
Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон
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 Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

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1:09   4 Июля 2018
Россия

Путин отменил плановые проверки ФАС громкой рекламы

Путин отменил плановые проверки ФАС громкой рекламы

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий плановые проверки громкой рекламы Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Документ представляет собой поправку в закон «О рекламе», отменяющую проведение антимонопольными органами плановых проверок рекламы на превышение громкости звука над средним уровнем громкости прерываемых ею телевизионных и радиопрограмм.

По замыслу авторов законопроекта, отмена плановых проверок послужит снижению нагрузки на предпринимателей. При этом новый закон, как отметили в пресс-службе, не повлияет на эффективность государственного надзора в сфере рекламы, поскольку ФАС сможет выявлять нарушения и в рамках внеплановых проверок.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #указ #фас
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