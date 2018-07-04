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 Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

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Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05
Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон
Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию с перемирием на юго-западе Сирии

Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию с перемирием на юго-западе Сирии

 Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц
0:50   4 Июля 2018
Россия

Полиция задержала вандала, сделавшего надпись на памятнике Черенкову

Полиция задержала вандала, сделавшего надпись на памятнике Черенкову

Человек, который незадолго до матча Англия—Колумбия во вторник сделал надпись «England» на памятнике футболисту Федоу Черенкову, уже задержан. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.

Ранее спортивный комментатор Василий Конов опубликовал твит с фотографией памятника легендарному футболисту, установленному перед стадионом «Спартак». Он подписал под фото «Зря. Очень зря».

В пресс-службе пока не уточняют, является ли задержанный английским болельщиком.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #чм-2018 #вандализм #чм 2018 #чм2018 #черенков
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