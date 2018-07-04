Полиция задержала вандала, сделавшего надпись на памятнике Черенкову
Человек, который незадолго до матча Англия—Колумбия во вторник сделал надпись «England» на памятнике футболисту Федоу Черенкову, уже задержан. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.
Ранее спортивный комментатор Василий Конов опубликовал твит с фотографией памятника легендарному футболисту, установленному перед стадионом «Спартак». Он подписал под фото «Зря. Очень зря».
Это зря. Очень зря. pic.twitter.com/rqY2mC5763— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 3, 2018
В пресс-службе пока не уточняют, является ли задержанный английским болельщиком.