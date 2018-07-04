Полиция задержала вандала, сделавшего надпись на памятнике Черенкову

Человек, который незадолго до матча Англия—Колумбия во вторник сделал надпись «England» на памятнике футболисту Федоу Черенкову, уже задержан. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.

Ранее спортивный комментатор Василий Конов опубликовал твит с фотографией памятника легендарному футболисту, установленному перед стадионом «Спартак». Он подписал под фото «Зря. Очень зря».

В пресс-службе пока не уточняют, является ли задержанный английским болельщиком.