Выяснились все участники ¼ финала ЧМ—2018
После игры между сборными Англии и Колумбии стали известны все пары 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в России.
Последним четвертьфиналистом стала Англия, выигравшая Колумбию в серии послематчевых пенальти.
В 1/4 финала сыграют следующие пары.
6 июля.
Уругвай — Франция. Нижний Новгород, 17:00.
Бразилия — Бельгия. Казань, 21:00.
7 июля.
Швеция — Англия. Самара, 17:00.
Россия — Хорватия. Сочи, 21:00.
Победитель матча Уругвай — Франция в полуфинале встретится с лучшим пары Бразилия — Бельгия. Сильнейший в противостоянии сборных России и Хорватии — с победителем матча между Швецией и Англией.