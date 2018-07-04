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 Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

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Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон
Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию с перемирием на юго-западе Сирии

Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию с перемирием на юго-западе Сирии

 Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

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0:21   4 Июля 2018
Россия

Выяснились все участники ¼ финала ЧМ—2018

Выяснились все участники ¼ финала ЧМ—2018

После игры между сборными Англии и Колумбии стали известны все пары 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в России.

Последним четвертьфиналистом стала Англия, выигравшая Колумбию в серии послематчевых пенальти.

 

В 1/4 финала сыграют следующие пары.

6 июля.

Уругвай — Франция. Нижний Новгород, 17:00.

Бразилия — Бельгия. Казань, 21:00.

7 июля.

Швеция — Англия. Самара, 17:00.

Россия — Хорватия. Сочи, 21:00.

Победитель матча Уругвай — Франция в полуфинале встретится с лучшим пары Бразилия — Бельгия. Сильнейший в противостоянии сборных России и Хорватии — с победителем матча между Швецией и Англией.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #чм2018 #чм - 2018
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