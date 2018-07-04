Выяснились все участники ¼ финала ЧМ—2018

После игры между сборными Англии и Колумбии стали известны все пары 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в России.

Последним четвертьфиналистом стала Англия, выигравшая Колумбию в серии послематчевых пенальти.

В 1/4 финала сыграют следующие пары.

6 июля.

Уругвай — Франция. Нижний Новгород, 17:00.

Бразилия — Бельгия. Казань, 21:00.

7 июля.

Швеция — Англия. Самара, 17:00.

Россия — Хорватия. Сочи, 21:00.

Победитель матча Уругвай — Франция в полуфинале встретится с лучшим пары Бразилия — Бельгия. Сильнейший в противостоянии сборных России и Хорватии — с победителем матча между Швецией и Англией.