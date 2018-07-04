Англия выиграла Колумбию в серии пенальти

Сборная Англии вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу — 2018. Ей предстоит встретиться со шведами.

Весь первый тайм командам не удавалось забить. Однако во втором колумбийцы сфолили и англичанин Джордан Пикфорд открыл счет. Только на 93-й минуте колумбийцы сумели провести отчаяную атаку, завершившуюся мощным ударом, который гокипер с трудом перевел на угловой. Защитник сборной Колумбии Йерри Мина сравнял счёт в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Англией. Игрок «Барселоны» забил ударом головой после подачи с углового, назначенного уже на исходе 92-й минуты. Это был единственный угловой сборной за весь матч, но именно он завершился голом — 1:1.

Обе дополнительные пянтадцатиминутки прошли «в сухую». В серии пенальти после четырех ударов была ничья 3:3. Однако колумбийцу Карлосу Бакке не удалось переиграть английского голкипера. Англия идет дальше.