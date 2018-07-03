Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию с перемирием на юго-западе Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео и его российский коллега Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию с перемирием на юго-западе Сирии. Об этом рассказала журналистам представитель Госдепа Хезер Науэрт в ходе брифинга.

«Ситуация с перемирием на юго-западе Сирии это то, за чем Вашингтон следит очень внимательно уже около года. В этот прцесс вовлечены Россия и Иордания, которые должны помочь соблюдать перемирие. До последнего времени оно соблюдалось», — подчеркнула представитель Госдепа.

Нуэрт также выразила обеспоенность проходящими в этой части САР боевыми действиями и отметила, что часть гуманитарной помощи не поступает в эту часть страны. По словам Науэрт, США будут продолжать контакты с Россией и Иорданией по ситуации в регионе.