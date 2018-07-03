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Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

 Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки

Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки
23:22   3 Июля 2018
Весь мир

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Власти Австрии открыты для любых предложений в области борьбы с нелегальной миграцией, но при этом будут действовать в соответствии с интересами страны. Об этом заявил журналистам канцлер страны Себастьян Курц.

Он сказал, что Вена готова ответить национальными мерами на действия Германии:

«Мы определенно не готовы на заключение соглашение с Берлином по организации на австрийско-германской границе транзитных лагерей для быстрой высылки мигрантов в ущерб стране».

Ранее правящие партии Германии ХДС и ХСС пришли к соглашению о создании в стране специальных центров для быстрой высылки мигрантов, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза, и тех, кто не вправе оставаться на территории ФРГ.

На таком решении настаивал глава МВД Германии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер. Сначала канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала его программу, но Зееховер заявил, что в противном случае покинет пост главы партии и министерское кресло. Канцлер была вынуждена сдаться.

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Автор: Вячеслав Каширин
#меркель #мигранты #политика #весь мир #курц #зееховер
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