Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Власти Австрии открыты для любых предложений в области борьбы с нелегальной миграцией, но при этом будут действовать в соответствии с интересами страны. Об этом заявил журналистам канцлер страны Себастьян Курц.

Он сказал, что Вена готова ответить национальными мерами на действия Германии:

«Мы определенно не готовы на заключение соглашение с Берлином по организации на австрийско-германской границе транзитных лагерей для быстрой высылки мигрантов в ущерб стране».

Ранее правящие партии Германии ХДС и ХСС пришли к соглашению о создании в стране специальных центров для быстрой высылки мигрантов, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза, и тех, кто не вправе оставаться на территории ФРГ.

На таком решении настаивал глава МВД Германии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер. Сначала канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала его программу, но Зееховер заявил, что в противном случае покинет пост главы партии и министерское кресло. Канцлер была вынуждена сдаться.