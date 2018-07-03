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 Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки

Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки
22:43   3 Июля 2018
Весь мир

Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки

Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки

Из подконтрольной боевикам западной зоны деэскалации в Сирии за минувшие сутки вышли почти четыре тысячи мирных жителей. Об этом га брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, мирные жители выходили через четыре пропускных пункта. Всего российские военные насчитали 3803 мирных жителя. Из них 363 направлены в лагеря беженцев «Рсас» и «Джебаб» (провинция Деръа»)

Цыганков также отметил, что на большей части территории Сирии созданы все условия для возвращения вынужденных переселенцев. Благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц домой вернулось 71 075 жителей Восточной Гуты. За прошедшие сутки в свои дома вернулись 109 сирийцев. Также генерал-майор добавил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь десяти гражданам САР, пятеро из которых дети.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #беженцы #весь мир #рсас #джебаб
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