Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Лидеры трех оппозиционных партий Молдавии встретились в Брюсселе с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, передав ему резолюцию, которая была принята на протесте 1 июля, в которой требуют признать результаты выборов мэра Кишинева.

Досрочные выборы градоначальника молдавской столицы проходили в два этапа. Второй тур завершился 3 июня. По информации местного Центризбиркома, победу одержал кандидат от партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, который набрал 52,57% голосов избирателей.

Высшая судебная палата 25 июня этого года окончательно признала выборы главы мэра Кишинева недействительными по причине агитации в день выборов. Кроме того, Центральная избирательная комиссия страны 29 июня аннулировала итоги голосования горожан.