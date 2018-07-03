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22:44   3 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Лидеры трех оппозиционных партий Молдавии встретились в Брюсселе с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, передав ему резолюцию, которая была принята на протесте 1 июля, в которой требуют признать результаты выборов мэра Кишинева.

Досрочные выборы градоначальника молдавской столицы проходили в два этапа. Второй тур завершился 3 июня. По информации местного Центризбиркома, победу одержал кандидат от партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, который набрал 52,57% голосов избирателей.

Высшая судебная палата 25 июня этого года окончательно признала выборы главы мэра Кишинева недействительными по причине агитации в день выборов. Кроме того, Центральная избирательная комиссия страны 29 июня аннулировала итоги голосования горожан.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #молдавия #политика #весь мир #кишинев
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