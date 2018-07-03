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Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон
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22:36   3 Июля 2018
Весь мир

Обрадор обещает обеспечить мир в Мексике в переходный период

Обрадор обещает обеспечить мир в Мексике в переходный период

Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов обеспечить мир на переходный период между старым и новым правительством.

Об этом новозибранный глава государства сообщил во вторник после встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето. Обрадор отметил, что встреча прошло в дружественной обстановке, на которой были затронуты темы, связанные с передачей власти в стране.

Политик подчеркнул, что в переходный период важно, чтобы уважалась автономия банка Мексики, по-прежнему велась взвешенная макроэкономическая политика, никто не вмешивался в финансовые вопросы, которые касаются обменного курса, соотношения мексиканского песо и американского доллара.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #мексика #весь мир #обрадор
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