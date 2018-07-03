Обрадор обещает обеспечить мир в Мексике в переходный период

Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов обеспечить мир на переходный период между старым и новым правительством.

Об этом новозибранный глава государства сообщил во вторник после встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето. Обрадор отметил, что встреча прошло в дружественной обстановке, на которой были затронуты темы, связанные с передачей власти в стране.

Политик подчеркнул, что в переходный период важно, чтобы уважалась автономия банка Мексики, по-прежнему велась взвешенная макроэкономическая политика, никто не вмешивался в финансовые вопросы, которые касаются обменного курса, соотношения мексиканского песо и американского доллара.