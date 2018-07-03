Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

Президент Молдавии Игорь Додон в очередной раз посетовал на низкий уровень отношений с Россией. Говоря об отношениях двух стран, он отметил, что правительство республики объявило Москве «полный бойкот».

«Отношения с Россией не могут стать хуже, поскольку на некоторых уровнях они уже давно хуже некуда, — цитирует политика РИА Новости. — Думаю, что потепления на политическом уровне можно достичь только после парламентских выборов».

Президент отметил, что на уровне глав государств у Молдавии и России сложилось полное взаимопонимание. Между регионами также подписаны десятки соглашений. Межпарламентские отношения молдавский лидер охарактеризовал как «частично плохие». Что же касается правительства республики, то на этом уровне, по словам Додона, дела обстоят крайне плохо — правительство «объявило России полный бойкот».

Додон заявил, что не исключает свое участие в парламентских выборах во главе партии социалистов, но решение об этом будет приниматься позднее. Он пояснил, что по закону парламентские выборы могут проходить в ближайшие три месяца с момента завершения мандата нынешнего парламента. Мандат истекает 30 ноября, следовательно, выборы должны состояться до начала марта. Однако президент выразил надежду на то, что это произойдет быстрее.

Основной предмет споров между Додоном и парламентским большинством — внешняя политика страны и, прежде всего, ее отношения с Россией. Президент настаивает на сближении с РФ, парламентское большинство и назначаемое им правительство — склоняются на сторону Европы. В итоге Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а депутаты не поддерживают инициативы президента.

О том, что Молдавии «жизненно необходимо» восстановить отношения с Россией, Додон заявлял неоднократно. Однако его точка зрения не находит сочувствия среди депутатов и правительства республики.