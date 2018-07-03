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Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

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Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки
21:39   3 Июля 2018
Весь мир

Нетаньяху планирует встретиться с Путиным 11 июля

Нетаньяху планирует встретиться с Путиным 11 июля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе намерен посетить Москву. Главный пункт в рабочей поездке — переговоры президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве еврейского государства.

Пресс-секретарь главы Израиля Анна Йонатан-Леус подтвердила дату визита, хотя ранее в канцелярии Нетаньяху заявляли, что премьер был приглашен на 15 июля — ему предложили посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля на столичной арене «Лужники».

Нетаньяху планирует встретиться с Путиным 11 июля

С начала года Нетаньяху уже дважды посещал Москву. В последний раз это было 9 мая. Политик принял участие в праздновании Дня Победы и обсудил с российским лидером актуальные региональные проблемы, в том числе ситуацию Сирии. Эта же тема станет главной в переговорах Путина и Нетаньяху 11 июля. Сам израильский лидер уже неоднократно заявлял, что политическое руководство его страны находится в постоянном контакте с Россией и США в связи со сложной ситуацией в приграничных районах Сирии, где продолжаются боестолкновения между сирийской оппозицией и правительственными войсками.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #политика #нетаньяху #весь мир
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