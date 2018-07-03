Мы в соц.сетях:
Кандидаты в мэры Москвы. Кто они

Кандидаты в мэры Москвы. Кто они

 Медведев уволил главу Росприроднадзора по его просьбе

Медведев уволил главу Росприроднадзора по его просьбе
Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон
Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

 Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки

Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки
Кандидаты в мэры Москвы. Кто они

Кандидаты в мэры Москвы. Кто они

 Медведев уволил главу Росприроднадзора по его просьбе

Медведев уволил главу Росприроднадзора по его просьбе
Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон
Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

 Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки

Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки
21:07   3 Июля 2018
Россия

Медведев уволил главу Росприроднадзора по его просьбе

Медведев уволил главу Росприроднадзора по его просьбе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил Артема Сидорова с должности главы Росприроднадзора. Распоряжение главы правительства опубликовано на сайте правительства.

До настоящего момента Сидоров занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Роспорироднадзор он возглавлял с сентября 2015 года. До этого занимал должность министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #медведев #политика #росприроднадзор #сидоров
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке