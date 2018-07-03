Медведев уволил главу Росприроднадзора по его просьбе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил Артема Сидорова с должности главы Росприроднадзора. Распоряжение главы правительства опубликовано на сайте правительства.

До настоящего момента Сидоров занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Роспорироднадзор он возглавлял с сентября 2015 года. До этого занимал должность министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.