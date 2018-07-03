Черногория и Албания открыли небо для авиации НАТО

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович и его коллега из Албании Олта Джачка подписали соглашение о сотрудничестве в рамках миссии защиты воздушного пространства НАТО (Аir Policing).

Соглашение позволяет самолетам ВС Греции и Италии, которые защищают воздушное пространство Черногории, во время выполнения Аir Policing пересекать границы Черногории и Албании.

Прошлым летом Черногория официально получило членство в Североатлантическом альянсе. Большая часть населения этого государства была против присоединения к НАТО, в стране прошло множество протестных акций. Албания присоединилась к Альянсу весной 2009 года.