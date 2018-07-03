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 Потепление отношений Молдавии с РФ возможно только после выборов в парламент — Додон

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Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки
20:56   3 Июля 2018
Весь мир

Черногория и Албания открыли небо для авиации НАТО

Черногория и Албания открыли небо для авиации НАТО

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович и его коллега из Албании Олта Джачка подписали соглашение о сотрудничестве в рамках миссии защиты воздушного пространства НАТО (Аir Policing).

Соглашение позволяет самолетам ВС Греции и Италии, которые защищают воздушное пространство Черногории, во время выполнения Аir Policing пересекать границы Черногории и Албании.

Прошлым летом Черногория официально получило членство в Североатлантическом альянсе. Большая часть населения этого государства была против присоединения к НАТО, в стране прошло множество протестных акций. Албания присоединилась к Альянсу весной 2009 года.

Черногория и Албания открыли небо для авиации НАТО

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Автор: Ольга Шпакова
#нато #политика #черногория #албания
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