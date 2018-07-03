«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко
«Группа ГАЗ» открыла продажи коммерческой техники в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Первая модель, поступившая в продажу в африканской стране — бортовой автомобиль «Газель Next». Грузовик предлагается в двух вариантах — с однорядной и двухрядной кабиной. Эти машины продаются в 50 дилерских центрах компании Africa Motors (Auto Hall Group) — партнера ГАЗ по дистрибуции. Автомобили оснащены 2,8-литровыми силовым агрегатами мощностью 150 лошадиных сил. Гарантия на машины составляет три года или 150 тысяч километров пробега.
«В ближайшее время мы приступим к продажам полной линейки современных и многофункциональных автомобилей «Газель Next», на базе которых можно создать свыше 300 видов спецтехники, — отметил старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу ГАЗа Кристиан Кремер. — Выход в Марокко является важным этапом в экспортной стратегии компании. В дальнейшем он поможет развитию нашего бизнеса в странах Африки».