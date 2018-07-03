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Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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 Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки

Около четырех тысяч сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации за сутки
20:36   3 Июля 2018
Россия

«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко

«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко

«Группа ГАЗ» открыла продажи коммерческой техники в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первая модель, поступившая в продажу в африканской стране — бортовой автомобиль «Газель Next». Грузовик предлагается в двух вариантах — с однорядной и двухрядной кабиной. Эти машины продаются в 50 дилерских центрах компании Africa Motors (Auto Hall Group) — партнера ГАЗ по дистрибуции. Автомобили оснащены 2,8-литровыми силовым агрегатами мощностью 150 лошадиных сил. Гарантия на машины составляет три года или 150 тысяч километров пробега.

«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко

«В ближайшее время мы приступим к продажам полной линейки современных и многофункциональных автомобилей «Газель Next», на базе которых можно создать свыше 300 видов спецтехники, — отметил старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу ГАЗа Кристиан Кремер. — Выход в Марокко является важным этапом в экспортной стратегии компании. В дальнейшем он поможет развитию нашего бизнеса в странах Африки».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #марокко #группа газ
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