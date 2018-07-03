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20:30   3 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Одесской области, проинформировала "Украинская железная дорога".

Из-за происшествия 20 пассажирских поездов поедут в объезд, минуя этот участок железной дороги. Инцидент случился на на перегоне Ивановка — Веселый Кут. Сход вагонов нарушил габариты на обоих путях перегона.

К месту ЧП направили три восстановительных поезда и специальную комиссию, которой предстоит выяснить причину происшествия.

Вагоны перевозили шрот и прокат черных металлов. Ситуация не угрожает окружающей среде, подчеркивается в сообщении компании.

Отмечается, что из-за ЧП в Одесской области изменилось расписание пригородных поездов.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #происшествия #одесская область #украинская железная дорога
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