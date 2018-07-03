Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Одесской области, проинформировала "Украинская железная дорога".

Из-за происшествия 20 пассажирских поездов поедут в объезд, минуя этот участок железной дороги. Инцидент случился на на перегоне Ивановка — Веселый Кут. Сход вагонов нарушил габариты на обоих путях перегона.

К месту ЧП направили три восстановительных поезда и специальную комиссию, которой предстоит выяснить причину происшествия.

Вагоны перевозили шрот и прокат черных металлов. Ситуация не угрожает окружающей среде, подчеркивается в сообщении компании.

Отмечается, что из-за ЧП в Одесской области изменилось расписание пригородных поездов.