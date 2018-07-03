Мы в соц.сетях:
«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко

«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко

 Депутаты приняли в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов

Депутаты приняли в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов
Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

 Бабченко готов сесть в тюрьму в России

Бабченко готов сесть в тюрьму в России
Соглашение о свободной торговой зоне подписали 49 стран Афросоюза

Соглашение о свободной торговой зоне подписали 49 стран Афросоюза

 ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР

ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР
«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко

«Группа ГАЗ» начала поставки «Газелей» в Марокко

 Депутаты приняли в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов

Депутаты приняли в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов
Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

 Бабченко готов сесть в тюрьму в России

Бабченко готов сесть в тюрьму в России
Соглашение о свободной торговой зоне подписали 49 стран Афросоюза

Соглашение о свободной торговой зоне подписали 49 стран Афросоюза

 ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР

ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР
20:10   3 Июля 2018
Россия

Власти Москвы увеличили премии молодым ученым на полмиллиона рублей

Власти Москвы увеличили премии молодым ученым на полмиллиона рублей

Столичная мэрия на заседании президиума приняла решение в полтора раза увеличить количество и размер премий молодым ученым. Об этом сообщила пресс-служба московской администрации.

Количество премий увеличится с 33 до 50, размер — с одного до полутора миллионов рублей. Кроме того, чиновники приняли решение упростить порядок выдвижения на соискание премий и расширить круг потенциальных получателей — ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации будут сняты, в то время как раньше от каждого совета или руководителя можно было выдвигать не более трех претендентов.

Также молодым ученым-докторам наук, чей возраст составляет от 36 до 40 лет, будет разрешено принимать участие в составе научного коллектива, в то время как ранее они могли выступать только индивидуально.

Столичная мэрия проводит конкурс для молодых ученых с 2013 года. Организатором выступает департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. За пять в конкурсах приняли участие свыше трех тысяч представителей университетов, научных организаций и предприятий столицы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #молодые ученые #москвасейчас #москва сейчас
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 «Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу

«Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу