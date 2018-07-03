Депутаты приняли в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов

Депутат от КПРФ Николай Харитонов предложил ввести обязательную кастрацию такой категории преступников вне зависимости от срока давности преступления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оформить эту инициативу как поправку.

Авторами проекта выступили первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая, Игорь Лебедев и другие. В пояснительной записке говорится, что проект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также законопроект предлагает дополнить статью об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности пунктом, согласно которому правило не будет действовать, если преступление было совершено против детей.

Парламентарии уверены в необходимости повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к сексу, если эти лица уже привлекались за преступления против половой неприкосновенности. Проект предполагает, что такие преступления будут считаться тяжелыми, а не средней степени, как принято сейчас.

Также законопроект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение порнографии с несовершеннолетними.