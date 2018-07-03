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19:54   3 Июля 2018
Россия

Госдума приняла законопроект о повышении НДС в первом чтении

Госдума приняла законопроект о повышении НДС в первом чтении

Внесенный кабмином законопроект о повышении налога на добавочную стоимость прошел первое чтение в Госдуме. Документом предусматривается повышение налога на два процента с 1 января 2019 года.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 16 июня. Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, повышение налога принесет бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год.

Также проектом предлагается установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование — 22% в пределах установленной предельной величины для исчисления взносов по этому виду страхования и 10% — свыше установленной предельной величины.

В действующем законодательстве закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Исчисления взноса зависит от заработной платы гражданина. Если она ниже 85 тысяч рублей в год, то размер тарифа составляет 22%. Если же зарплата выше, то с размера превышения взнос уплачивается по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #экономика #ндс
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