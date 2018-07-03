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19:52   3 Июля 2018
Россия

Кандидат в мэры Москвы от социал-демократов снялся с выборов в пользу Собянина

Кандидат в мэры Москвы от социал-демократов снялся с выборов в пользу Собянина

Сираждин Рамазанов обратился в Мосгоризбирком с просьбой снять его кандидатуру.

Он объяснил, что убедился в том, что у действующего мэра Сергея Собянина высокий рейтинг, а у него и партии множество работы в регионах, поэтому он не может сконцентрироваться на Москве.

В связи с этими выводами Рамазанов принял решение отказаться от участия в выборах в пользу Собянина, пишет РИА Новости. По его словам, ему удалось собрать 95% подписей.

Рамазанов также рассказал о намерении передать в штаб Собянина программу его партии и выразил надежду, что она будет реализована.

Выборы столичного градоначальника состоятся в Единый день голосования - 9 сентября.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #социал-демократическая партия #выборы мэра москвы
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