СК РФ назвал причастную к теракту в Петербурге организацию

Запрещенная в России организация "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" причастна к теракту в петербургском метрополитене.

Об этом рассказал следователь в городском суде Москвы, где продляют меру пресечения фигурантам данного уголовного дела. Им предъявили обвинение в участии в террористической организации. Потерпевшими по уголовному делу признаны 112 человек.

По словам следователя, по делу нужно провести большой объем процессуальных и следственных действий, в том числе со всеми потерпевшими.

Сообщается, что суд до 3 октября продлил арест предполагаемого организатора взрыва Аброра Азимова и его брата Акрама. На аналогичный срок продлили арест еще восьми обвиняемым.

3 апреля прошлого года в метро Петербурга прогремел взрыв. Как выяснило следствие, самодельную бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 15 пассажиров, еще порядка 50 получили ранения.

Следствие арестовало по делу 11 уроженцев Центральной Азии. Их обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.