Московский школьник показал максимальный результат на ЕГЭ — 400 баллов

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) рассказал, что выпускник московской школы №179 набрал 100 баллов по каждому из четырех предметов.

Для проверки знаний юноша выбрал биологию, химию, профильную математику и русский язык. По словам директра школы, в которой учился Руслан Салимгареев, выпускник показал результат, который многим кажется невозможным. Однако надо учитывать, что Руслан за время учебы получил десять почетных грамот, побеждал или становился призером олимпиад по биологии, физике, математике и астрономии.