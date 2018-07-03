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 Депутаты приняли в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов

Депутаты приняли в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов
Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине

 Бабченко готов сесть в тюрьму в России

Бабченко готов сесть в тюрьму в России
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ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР
18:51   3 Июля 2018
Россия

Московский школьник показал максимальный результат на ЕГЭ — 400 баллов

Московский школьник показал максимальный результат на ЕГЭ — 400 баллов

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) рассказал, что выпускник московской школы №179 набрал 100 баллов по каждому из четырех предметов.

Для проверки знаний юноша выбрал биологию, химию, профильную математику и русский язык. По словам директра школы, в которой учился Руслан Салимгареев, выпускник показал результат, который многим кажется невозможным. Однако надо учитывать, что Руслан за время учебы получил десять почетных грамот, побеждал или становился призером олимпиад по биологии, физике, математике и астрономии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #егэ #салимгареев
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