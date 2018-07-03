DSBW-Tours ушел с рынка туруслуг

Туристическая компания DSBW-Tours приостановила свою деятельность. Об этом сообщил в Facebook ее собственник Карен Гончаров.

Бизнесмен отметил, что все его клиенты застрахованы компаниями «Орбита» и «Инвест-Срах», и поэтому смогут получить компенсации.

Гончаров написал, что воспринимает уход компании «как смерть близкого человека». Он попросил прощения «у всех нынешних и бывших сотрудников» и многолетних клиентов «за то что сегодня произошло».

Сколько туристов могут пострадать в результате прекращения деятельности DSBW на данный момент неизвестно. Как пишет РБК, у компании должно хватить денег на выполнение обязательств перед клиентами, так как совсем недавно туроператор перестраховал бизнес на 50 миллионов рублей. Кроме того, у него 700 тысяч рублей в фонде персональной ответственности.

Компания начала свою деятельность в 1991 году и предлагала путевки в страны Западной Европы и Скандинавии. DSBW в основном работает напрямую с гостиничными сетями и транспортными компаниями без посредничества со стороны зарубежных операторов, говорится на официальном сайте туроператора.

DSBW-Tours — один из старейших и опытнейших туроператорв на российском рынке, где присутствовал с 1991 года.

По данным из Федерального реестра туроператоров, в прошлом году компания обслужила в сфере выездного туризма 1134 клиента с общей ценой туристского продукта 53,992 миллиона рублей. Исзодя из этих цифр, средняя стоимость одного турпакета составляла около 47,6 тысячи руб.

Это не первый сбой на рынке туруслуг в последние дни. 23 июня о невозможности продолжать операционную деятельность заявила петербургская компания «Матрешка-Тур», а в конце месяца «Натали Турс» объявила о прекращении чартерных рейсов из-за низких финансовых показателей такого бизнеса.