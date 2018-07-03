Кандидаты в мэры Москвы. Кто они

Шестеро кандидатов на пост мэра Москвы подали в избирательную комиссию столицы документы с подписями муниципальных депутатов и избирателей.

В понедельник, 1 июля документы в Мосизбирком сдал действующий градоначальник Сергей Собянин. Во вторник документы предоставили Илья Свиридов, представляющий партию «Справедливая Россия», Вадим Кумин является кандидатом от КПРФ, от ЛДПР на выборы пойдет Михаил Дегтерев, Дмитрий Гудков баллотируется в мэры Москвы от партии «Гражданская инициатива» и Михаил Балакин от «Союза горожан».

ИА «Политика сегодня» разобралось в биографиях кандидатов, которые поборются за пост столичного мэра уже в сентябре 2018 года.

Сергей Собянин

Действующий столичный мэр родился в населенном пункте Няксимволь в Тюменской области 21 июня 1958 года. Окончил Костромской технологический институт, а затем получил диплом Всесоюзного юридического заочного института. Имеет степень кандидата юридических наук.

Работал слесарем и мастером на Челябинском трубопрокатном заводе. В начале 80-х был назначен заведующим орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. В перестройку занимался руководящей партийной работой в Ханты-Мансийском автономном округе. В 1990 — 1991 годах являлся главой государственной налоговой инспекции в Когалыме.

После занял должность главы администрации Когалыма. Через год занял пост первого замглавы администрации Ханты-Мансийского АО. Еще через год стал председателем регионального парламента округа и членом Совета Федерации, председательствовал в комитете верхней палаты по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 2001 году занял пост губернатора Тюменской области. В ноябре отправился на работу в Москву, получив назначение на место руководителя администрации президента РФ. С 2008 по 2010 был заместителем главы российского правительства.

По представлению действующего на тот момент президента России Дмитрия Медведева был наделен Мосгордумой полномочиями мэра столицы на пять лет. Однако уже спустя три года обратился к президенту с прошением об отставке для проведения прямых выборов мэра города. Вновь избранный президент России Владимир Путин принял отставку градоначальника и подписал указ о назначении его временно исполняющим обязанности до вступления в должность того, кого граждане выберут мэром Москвы.

В выборах Собянин участвовал в качестве самовыдвиженца, без поддержки какой-либо партии. В сентябре 2013 года одержал победу на выборах, набрав 51,37% голосов. Вступил в должность 12 сентября 2013 года.

Сергей Собянин награжден орденом Почета в 2003 году, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 1999 году, медалью Столыпина I степени 2010 году.

Илья Свиридов

Кандидат на пост столичного мэра от «Справедливой России» родился 24 декабря 1980 года в Москве. В 2002 получил диплом Государственного университета по землеустройству. Имеет степень кандидата юридических наук.

С 2000 года работал ведущим специалистом Московского земельного комитета. Через четыре года решил основать юридическую контору, специализирующуюся на вопросах земельного права.

В 2012 году занял пост Секретаря Бюро московского отделения партии «Справедливая Россия». В 2014 года возглавил столичный муниципальный округ Таганский.

Автор инициативы о референдуме по вопросу платных парковок в Москве, сопродюсер серии телепередач «Герои Великой Войны» (канал «Звезда»).

В 2015 году стал руководителем региональной рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» в организации «Общероссийский народный фронт».

Глава совета депутатов района Таганский, а также глава округа Таганский с 2014 года. В сентябре минувшего года политика переизбрали главой МО.

Выступил автором проекта закона о муниципальном контроле капитального ремонта многоквартирных домов в российской столице, принятого депутатами Мосгордумы. Свиридов участвовал в выборах депутатов местного парламентов в 2014 году, а также выдвигался в Госдуму РФ в 2016 году.

Входит в число инициаторов проведения на территории РФ XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. За вклад в подготовку и проведение мероприятия удостоен грамоты и медали от президента России Владимира Путина.

Вадим Кумин

Кандидат на пост московского мэра от КПРФ родился в Челябинске 1 января 1973 года. Будущий политик окончил филологический факультет Челябинского государственного университета и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

В 2017 году Кумина избрали председателем совета директоров банка «Солидарность», который в то время находился в фазе санации.

В 2009 году избран депутатом Мосгордумы V созыва. В парламенте возглавлял комиссию по науке и промышленной политике, а также являлся членом комиссии по безопасности и членом бюджетно-финансовой комиссии. Состоял в комиссии МГД и столичного правительства по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы»

В декабре 2011 года избирался депутатом Госдумы РФ VI созыва, являлся первым заместителем председателя думского комитета по финансовому рынку. В парламенте представлял фракцию КПРФ, но является беспартийным.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Михаил Дегтярев

Кандидат от ЛДПР родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве.

Окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, Самарский государственный аэрокосмический университет и Московский институт мировых цивилизаций.

Дегтярев являлся членом партии «Единая Россия», однако в 2005 году вступил в ЛДПР. Вскоре высший совет партии назначил его исполняющим обязанности координатора Самарского регионального отделения, а затем и помощником депутата Государственной думы РФ.

С 2009 года состоит в кадровом резерве президента. В 2011 году избран депутатом ГД VI созыва от Самарской области. В парламенте занимал пост зампредседателя комитета нижней палаты по науке и наукоемким технологиям. В 2013 году избран членом Высшего совета ЛДПР.

В 2013 баллотировался в мэры Москвы. Однако получил лишь 2,86 % (66532 голосов). Входит в состав попечительского совета Российского научного фонда. Кроме того, указом главы РФ включен в состав комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения В 2014 году попал под санкции Евросоюза за активную поддержку политики РФ. Именно Дегтярев направил обращения на имя мэра Москвы и в Мосгордуму с призывом поменять почтовый адрес посольства США в России на Североамериканский тупик, дом 1.

В 2016 году переизбран депутатом Думы VII созыва.

В 2018 году, будучи председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, парламентарий обратился в МИД России с предложением усилить защиту российских туристов от угроз при посещении стран НАТО и других государств, которые находятся в сфере американского влияния.

Дмитрий Гудков

Кандидат на пост градоначальника от партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков родился 19 января 1980 года в подмосковной Коломне в семье будущего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Окончил факультет журналистики МГУ и факультет экономики Дипломатической академии МИД России.

В конце 90-х годов Гудков-младший стал членом избирательного штаба своего отца на выборах в Думу III созыва от Коломенского одномандатного округа.

С 2001 года Дмитрий работал в аппарате депутатской группы «Народный депутат». В 2005 году выступил одним из инициаторов создания Молодежной общественной палаты России. Спустя год вступил в партию «Справедливая Россия». В 2010 году стал советником председателя Совета Федерации.

В 2011 победил на выборах в Госдуму VI созыва по спискам от Рязанской и Тамбовской областей.

В 2011-2013 годах участвовал в протестном движении. Вскоре был исключен из партии «Справедливая Россия».

Участвовал в 2017 году в выборах в Государственную думу VII созыва от партии «Яблоко», но по голосам не прошел. Из партии Гудков решил выйти в марте 2018 года. В тот же день совместно с кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак объявил о создании новой политической платформы на базе партии «Гражданская инициатива».

Михаил Балакин

Родился 20 апреля 1961 года в подмосковном Серпухове. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. Куйбышева.

В перестройку после семи лет работы получил назначение на должность директора Строительного управления № 155 Главмосстроя, куда был назначен после института по распределению. В 1993 году стал его совладельцем и гендиректором.

В 2000 году перешел на работу в Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции Москвы. На новом месте Балакин отвечал за строительство муниципальных объектов и реконструкцию ветхого жилого фонда столицы. Комплексом были возведены здание Дома музыки на Красных Холмах, площадь Европы, искусственный горнолыжный склон в Ново-Переделкине, здание библиотеки МГУ, новая сцена Большого театра.

Вскоре Балакин решил вернуться в «СУ-155», где возглавил совет директоров. В его отсутствие компания росла и процветала: в этот период по городскому заказу ею были построены 20% домов в Москве.

В 2014 году избран депутатом Мосгордумы VI созыва от ЛДПР.

С 2005 года входил в ТОП-100 богатейших бизнесменов России.

Удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», награжден Орденом Почета.

Выборы мэра Москвы 2018 года

Выборы мэра российской столицы намечены на 9 сентября 2018 года. Прием документов от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост градоначальника стартовал 4 июня. Для регистрации кандидатам, баллотирующимся от политических партий, до 3 июля было необходимо собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно было предоставить в Мосизбирком около 36 тысяч подписей избирателей.