Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Организация такого мероприятия говорит о готовности российской стороны работать над укреплением взаимодействия с африканскими странами.

Как говорится в статье зарубежного издания The Herald, Россия рассчитывает избавиться от подводных камней в существующих отношениях, укрепить дипломатические связи, а также улучшить экономическое присутствие на континенте до уровня КНР, США, Индии, Японии, Кореи, Турции и Европы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе официального визита в Руанду в июне сказал, что в рамках форума планируется разработать стратегическую дорожную карту для эффективного экономического сотрудничества и инвестиций.

На пресс-конференции в Руанде Лавров заявил, что обсуждалась идея России провести бизнес-форум Афросоюза с участием ЕС и России в будущем году. Дипломат отметил, что будет подготовлен документ, содержащий концепцию сотрудничества в ближайшие годы, а также проекты для реализации в ближайшее время.

Зарубежное СМИ напомнило, что до поездок в Африку Лавров в марте рассказал журналу Hommes d’Afrique, что отношения России с африканскими странами развиваются как на двусторонней основе, так и по линии африканских региональных организаций.

Также, в интервью российский министр подчеркнул, что африканские партнеры осознают необходимость присутствия России в регионе и очень заинтересованы саммитом Россия-Африка.

Такое мероприятие помогло бы развивать сотрудничество между странами по ряду вопросов. Автор материала отметил энергичный заход стан БРИКС в Африку и подчеркнул, что теперь три члена этого союза (РФ, Индия и КНР) готовятся к саммитам с африканскими странами.

Геополитическое присутствие России в Африке является для нее неоспоримым плюсом, однако пока усилия России в регионе ограничены. Эксперты объясняют это тем, что у финансовых институтов РФ нет тесных связей с внешнеполитическими инициативами Африки, так как российское правительство с осторожностью относится к финансовым обязательствам.