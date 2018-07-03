Шесть кандидатов в мэры Москвы сдали подписи для регистрации на выборах

Шестеро кандидатов в столичные градоначальники подали в городскую избирательную комиссию документы с подписями муниципальных депутатов и избирателей.

Накануне это сделал нынешний мэр Сергей Собянин. 3 июля избирком получил документы от Ильи Свиридова от «Справедливой России», Михаила Дегтярева - от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ, Дмитрия Гудкова от партии «Гражданская инициатива» и Михаила Балакина от «Союза горожан».

Выборы московского мэра состоятся 9 сентября. Мосгоризбирком начал принимать от желающих выдвинуть свою кандидатуру документы 4 июня.

Для того, чтобы кандидатов от политических партий зарегистрировали на мэрских выборах, им до 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам вдобавок к этому следует сдать 36 тысяч подписей избирателей. Известно, что документы на выдвижение предоставили 32 кандидата.