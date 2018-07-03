Сенатор Кеннеди назвал откровенной дискуссию с российскими депутатами

Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди из делегации конгрессменов США, которые прибыли с визитом в РФ, прокомментировал встречу с российскими коллегами.

Он рассказал RT, что дискуссия была весьма откровенной и в некотором смысле продуктивной. На встрече не было запретных тем — обе стороны говорили прямо, подчеркнул Кеннеди.

Американская делегация встретилась с депутатами Госдумы 3 июля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с американскими парламентариями. На переговорах стороны обсудили отношения двух стран в контексте предстоящего саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Напомним, что встреча лидеров состоится в Хельсинки 16 июля.