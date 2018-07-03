Школьные врачи и медсестры в Москве получат надбавку к зарплате

Ежемесячно врачи, работающие в школах и детских садах, станут получать по 15 тысяч рублей сверх оклада, а медсестры - по 10 тысяч рублей.

Власти Москвы учредили гранты для медиков, которые работают в школах и учреждениях дошкольного образования. Целью проекта является повышение престижности данной работы, а также улучшение ее качества.

Об этом в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Учредили гранты для медиков, которые работают в школах. Врачи будут дополнительно получать по 15 тысяч рублей в месяц, медсестры по 10 тысяч: https://t.co/A9ufK0ZuU6 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 3, 2018

Работа школьного врача ответственна вдвойне, ведь от здоровья детей зависит здоровье всего населения в будущем. Значит деятельность такого медика должна достойно оплачиваться. Для этого в системе здравоохранения и созданы гранты.

Кроме ежемесячных выплат, планируется подключить медицинские кабинеты в школах и детских садах к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Специально для этого в ней разработали модуль «ЕМИАС. Школа». Это позволит врачам меньше времени тратить на бумажную работу и уделять больше внимания детям.