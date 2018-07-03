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Соглашение о свободной торговой зоне подписали 49 стран Афросоюза

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17:21   3 Июля 2018
Весь мир

Соглашение о свободной торговой зоне подписали 49 стран Афросоюза

Соглашение о свободной торговой зоне подписали 49 стран Афросоюза

Соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ) подписали 49 стран по итогам XXXI саммита Африканского союза (АС) в столице Мавритании Нуакшоте.

Организация указала в Twitter, что свои подписи под документом поставили делегации из ЮАР, Сьерра-Леоне, Лесото, Бурунди и Намибии. Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат сообщил, что шесть стран уже ратифицировали соглашение. Оно начнет действовать после ратификации парламентами 22 стран — членов АС.

АКЗСТ будет самой крупной свободной торговой зоной в мире. В перспективе она может объединить 54 страны с общим населением порядка 1,2 миллиарда человек и совокупным ВВП около 2,5 триллиона долларов.

Создать такую зону решили в 2012 году, однако разрабатывать соглашение начали только через три года. На X внеочередном саммите организации в марте соглашение одобрили 44 страны.

Присоединившиеся к данной зоне торговли страны обязуются снять таможенные тарифы на 90 процентов категорий товаров, произведенных в пределах АКЗСТ и убрать барьеры в торговле между африканскими странами.

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Автор: Ольга Шпакова
#экономика #африка #весь мир #торговля #афросоюз #акзст
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