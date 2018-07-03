Матвиенко отчитала власти Читы за «уродище-фонтан»

Спикер Совета Федерации побывала с рабочей поездкой в Чите и осталась крайне недовольна «запущенностью и неухоженностью» города.

Об этом спикер рассказала во вторник журналистам, подчеркнув, что «серьезно поговорила» с властями города. Матвиенко очень не понравилась «раздолбанная площадь» перед читинским театром. ​Она отметила, что театр в любом городе является «храмом культуры и искусства».

«А перед храмом неработающий бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался», — заявила политик.

Она также осталась раздосадована, увидев «бурьяны по пояс», бордюры в которых «вообще исчезают». Местные власти, по словам Матвиенко, признали плачевное состояние инфраструктуры города. Спикер уверена, что власти обязаны устранять эти проблемы.