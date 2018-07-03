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 Бабченко готов сесть в тюрьму в России

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16:52   3 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Бабченко готов сесть в тюрьму в России

Бабченко готов сесть в тюрьму в России

Журналист Аркадий Бабченко готов пойти на это при обмене на Олега Сенцова. Последнего в России осудили за подготовку террористического акта в Крыму.

На странице в Facebook Бабченко написал, что российская сторона «не знает, как избавиться» от Сенцова. Журналист предложил свою кандидатуру в обмен на заключенного. Он предлагает освободить еще шестьдесят человек, «за свободу» которых голодает Сенцов. К этому списку добавились крымские татары и другие люди, в общей сложности около 300 человек.

Журналист подчеркнул, что настроен серьезно.

Покушение на Бабченко произошло в конце мая текущего года. Позже выяснилось, что убийство оказалось инсценировкой в ходе спецоперации. СБУ потом заявила, что покушение организовали «российские спецслужбы».

Теперь журналиста содержат под украинской госохраной, на которую он уже не раз жаловался. Бабченко заявлял о жестких условиях содержания. Некоторые пользователи соцсетей назвали это «пленом» и призвали Киев освободить бывшего российского журналиста.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #сенцов #бабченко
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