Бабченко готов сесть в тюрьму в России

Журналист Аркадий Бабченко готов пойти на это при обмене на Олега Сенцова. Последнего в России осудили за подготовку террористического акта в Крыму.

На странице в Facebook Бабченко написал, что российская сторона «не знает, как избавиться» от Сенцова. Журналист предложил свою кандидатуру в обмен на заключенного. Он предлагает освободить еще шестьдесят человек, «за свободу» которых голодает Сенцов. К этому списку добавились крымские татары и другие люди, в общей сложности около 300 человек.

Журналист подчеркнул, что настроен серьезно.

Покушение на Бабченко произошло в конце мая текущего года. Позже выяснилось, что убийство оказалось инсценировкой в ходе спецоперации. СБУ потом заявила, что покушение организовали «российские спецслужбы».

Теперь журналиста содержат под украинской госохраной, на которую он уже не раз жаловался. Бабченко заявлял о жестких условиях содержания. Некоторые пользователи соцсетей назвали это «пленом» и призвали Киев освободить бывшего российского журналиста.