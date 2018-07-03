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16:58   3 Июля 2018
Россия

Реформу приемных отделений проведут в крупнейших клиниках Москвы

Реформу приемных отделений проведут в крупнейших клиниках Москвы

Столичный мэр Сергей Собянин посетил НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, где объявил о реорганизации приемных отделений московских клиник.

Целью реорганизации является создание более комфортной среды для пациента. Среди новшеств - упразднение "кабинетной" схемы. Ранее логистика клиник была большим пробелом, что вызывало негатив у пациентов.

Теперь не пациент ищет кабинет врача, а сам специалист приходит к посетителю клиники, который ожидает осмотра в специальных залах. Персонал будет окружать пациента  вниманием и заботой.

Впервые такой стандарт внедрили в институте имени Склифосовского, вскоре его применят к другим ведущим московским клиникам. Опыт Склифа будет основой реорганизации для других медицинских учреждений.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #собянин #общество #больницы #москвасейчас #склиф
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