Слабый кандидат: эксперт объяснил, почему Гудков выбыл из предвыборной гонки

Если за вами нет консолидированной политической и избирательной группы, никто не станет вас поддерживать, подчеркнул глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко

Политик Дмитрий Гудков выбыл из предвыборной гонки за пост мэра Москвы. Он сумел собрать подписи депутатов из 63 районов столицы, в то время как требовалось из 110-ти. В конечном счете политик заявил, что муниципальный фильтр ему не позволили пройти власти, и назвал выборы мэра нелегитимными.

Минченко в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что Гудков слишком слаб политически, чтобы продолжать борьбу. Да, у него есть некоторая узнаваемость, но невысокая. Тем временем напряженность, которая в этом году проявилась в оппозиционных кругах, сыграла против кандидата.

Достаточно сильно сказались на результатах Гудкова дрязги с «Яблоком». Они лишили власти любых мотивов поддержать политика. В то же время если бы за Гудковым наблюдалась сила, властям пришлось бы его поддержать.