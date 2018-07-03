Законопроект о повышении ставки НДС противоречит интересам граждан. Такое мнение озвучил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с ИА «Политика Сегодня».

«НДС — единственный налог, у которого нет лоббиста. Почти у каждого налога есть свои лоббисты. У налога на прибыль — крупный и средний бизнес, у НДПИ и НДД — нефтедобывающая отрасль, у земельного налога — крупные землевладельцы, у НДФЛ — богатейшие люди, которые вынуждены декларировать свои доходы. Они все объединены в ассоциации, союзы, правительство ведет с ними постоянный диалог, лоббисты стараются оказать влияние на любые решения относительно их налогов. Главная их цель: не допустить роста налоговой нагрузки», — заявил депутат.

По мнению Щапова, сегодня очевидно, что усилия многочисленных лоббистов увенчались успехом. Он обратил внимание, что правительство не предложило повысить ставку налога на прибыль, или земельного налога. Для нефтедобывающей отрасли разработан налоговый маневр так, чтобы крупные нефтяные компании в итоге не пострадали.

Депутат отметил, что были отклонены предложения о введении прогрессивной ставки НДФЛ. Щапов считает, что причина тому, что НДС — это единственный налог, у которого нет лоббистов.

Он считает, что, повышая ставку НДС, правительство идет по простейшему пути, на котором ему не нужно будет договариваться с лоббистами.

«Просто потому что у НДС лоббистов нет. На мой взгляд, если НДС — это налог всех граждан, то лоббистами для этого налога должны быть депутаты Госдумы, которые представляют интересы всей страны», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что по этой причине предложил коллегам голосовать против повышения ставки НДС, так как это противоречит интересам граждан. Щапов уверен, что есть другие источники пополнения бюджета, которые не затронут интересы большинства россиян. Например, введение прогрессивной ставки НДФЛ может дать почти в три раза больше средств.