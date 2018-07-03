Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Экс-депутата Госдумы Вадима Кумина выдвинула Коммунистическая партия РФ.

Во вторник, 3 июля, политик принес подписи в Мосгоризбирком, чтобы зарегистрироваться кандидатом на пост мэра столицы. Об этом сообщают РИА Новости.

Регистрация завершается в 18.00. Всем желающим необходимо предоставить подписи 110 муниципальных депутатов, чтобы пройти так называемый мунициальный фильтр. Кандидат-самовыдвиженец должен предоставить еще 36 тысяч подписей от избирателей.

Прием документов начался 4 июня. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.