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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
16:23   3 Июля 2018
Россия

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Экс-депутата Госдумы Вадима Кумина выдвинула Коммунистическая партия РФ.

Во вторник, 3 июля, политик принес подписи в Мосгоризбирком, чтобы зарегистрироваться кандидатом на пост мэра столицы. Об этом сообщают РИА Новости.

Регистрация завершается в 18.00. Всем желающим необходимо предоставить подписи 110 муниципальных депутатов, чтобы пройти так называемый мунициальный фильтр. Кандидат-самовыдвиженец должен предоставить еще 36 тысяч подписей от избирателей.

Прием документов начался 4 июня. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #кпрф #политика #выборы мэра москвы #кумин
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